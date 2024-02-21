«Интер» вырвал победу у «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Миланский «Интер» обыграл мадридский «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок состоялся на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершился с результатом 1:0. Единственный гол в матче оформил Марко Арнаутович на 79-й минуте с передачи Лаутаро Мартинеса.

Стартовые составы на поединок выглядели следующим образом:

«Интер»: Зоммер, Павар, Де Врей, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Атлетико»: Облак, Лино, Эрмосо, Хименес, Витсель, Молина, Сауль, Коке, Де Пауль, Льоренте, Гризманн.

На групповом этапе «Интер» стал вторым в группе с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «Зальцбургом»; «Атлетико» финишировал на первом месте в квартете с «Лацио», «Селтиком» и «Фейеноордом».

Ответный поединок состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано» 13 марта.

«Интер» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошел до финала турнира, где с результатом 0:1 проиграл английскому «Манчестер Сити», который впервые в своей истории завоевал этот трофей.

Ранее стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе.