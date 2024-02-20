Российская лыжница заработала несколько миллионов рублей за пять дней

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своих социальных сетях ответила на слова министра спорта России Олега Матыцина о том, что спортсменов на Спартакиаде мотивировали не деньги.

«Олег Васильевич, пять медалей Спартакиады это здорово, но меня больше интересует, сколько детей я вдохновила своими результатами встать на лыжи. И вы, видимо, постеснялись сказать, что я за пять дней под два миллиона призовыми заработала. А я стесняться не буду. Не столько, конечно, сколько у Mr.Beast в роликах заработать можно (старшее поколение, расслабьтесь — это не ваш формат). А медали уже в шкафу, забыты», — написала Степанова.

На Спартакиаде сильнейших Степанова завоевала пять наград (три золота и два серебра).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Российские лыжники и биатлонисты пропустили остаток сезона-2021/22, а также два последующих сезона.

В феврале 2024 года лыжники приняли участие во второй Всероссийской Спартакиаде. Она прошла с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации.

Ранее Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей.