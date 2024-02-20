Хави высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о возможном приобретении каталонцами грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Его слова передает The Times.

«Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции. Нам нужно будет быть с ним внимательнее», — сказал Хави.

Зимой 2024 года СМИ сообщали о возможном переходе Хвичи в «Барселону».

21 февраля «Барселона» и «Наполи» встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Неаполе.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 20 матчей (6+3).

Ранее стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за Кварацхелию.