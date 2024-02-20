Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Новичок ЦСКА в слезах просился в московский клуб и хотел пойти в Россию пешком

Новичок ЦСКА Айссауи был готов бесплатно играть за российский клуб

close
100%
ПФК ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев в видео на YouTube-канале красно-синих рассказал о тяжелом подписании новичка команды Сид Ахмеда Айссауи.

«Там были и драмы. «УСМ Алжир» в определенный момент не шел навстречу по условиям договора. Там было все — папу футболиста увозили на «скорой» в больницу, сам игрок звонил в слезах президенту «УСМ Алжир» и говорил: «Делайте что угодно, я пешком уйду в Россию». Записывал голосовые сообщения нам, говорил: «Сделайте контракт без зарплаты, я буду играть за ноль рублей, лишь бы перейти в ЦСКА». Было много драмы», — сказал Шевелев.

О подписании игрока ЦСКА объявил 20 февраля. Сообщается, что контракт алжирца с москвичами впервые был оформлен в российских рублях без привязки к валюте. Игрок дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с «Химками».

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодежную команду «УСМ Алжир».

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином».

Ранее игрок сборной России отказал «Зениту».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами