Новичок ЦСКА в слезах просился в московский клуб и хотел пойти в Россию пешком

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев в видео на YouTube-канале красно-синих рассказал о тяжелом подписании новичка команды Сид Ахмеда Айссауи.

«Там были и драмы. «УСМ Алжир» в определенный момент не шел навстречу по условиям договора. Там было все — папу футболиста увозили на «скорой» в больницу, сам игрок звонил в слезах президенту «УСМ Алжир» и говорил: «Делайте что угодно, я пешком уйду в Россию». Записывал голосовые сообщения нам, говорил: «Сделайте контракт без зарплаты, я буду играть за ноль рублей, лишь бы перейти в ЦСКА». Было много драмы», — сказал Шевелев.

О подписании игрока ЦСКА объявил 20 февраля. Сообщается, что контракт алжирца с москвичами впервые был оформлен в российских рублях без привязки к валюте. Игрок дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с «Химками».

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодежную команду «УСМ Алжир».

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином».

Ранее игрок сборной России отказал «Зениту».