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Чемпион Евро раскрыл, как стал успешным актером после ухода из спорта

Чемпион Европы Свиридов: было сложно начать сниматься и получить народную любовь

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Elena

Чемпион Европы по баскетболу Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как совершил успешную смену профессии после завершения карьеры в спорте. Сейчас Свиридов — известный актер, который особенно прославился ролью Геннадия Виноградова в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

«С восьми до 25 лет моя жизнь была связана с баскетболом, кое-какие заслуги есть, но баскетбол — это командная игра, так что это заслуги и команды, и тренеров. А еще я родился 27 марта, в День театра, и ощущение того, что внутри меня есть гораздо больше, чем снаружи, — а снаружи я высокий и большой мальчик (ростом 212 см. — «Газета.Ru»), — подтолкнуло меня к мечте о кино и Голливуде.

Трудности были связаны с тем, чтобы назвать себя, профессионального спортсмена, профессиональным актером. Это накладывало обязательства, и за то, что я называю себя актером, я должен был отвечать перед собой. Одно дело — отучиться, а другое — начать сниматься, получить народную любовь. Это тоже было трудно», — сказал Свиридов.

Ныне известный актер завоевал золотые медали чемпиона Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году. В 25 лет он ушел из спорта из-за травмы и поступил в актерскую школу в США, где получил свои первые роли.

Ранее ранее чемпион Европы заявил, что в мире «идет война против всего русского, люди боятся».

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