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«Приводит в тонус ягодицы»: стало известно, как бег на лыжах укрепляет здоровье

Эксперт «Спортмастер PRO» Склизков: бег на лыжах укрепляет все мышцы организма

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Shutterstock/FOTODOM

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, в чем заключается польза бега на лыжах для здоровья человека.

«Занятия на лыжах активизируют дыхание и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Тренируются равновесие и координация. А активные движения, которые мы вынуждены выполнять на лыжах, приводят в тонус все мышечные системы организма: ноги, ягодицы, спину, пресс, грудь, руки и плечи.

Нагрузка при этом распределяется равномерно, и нет ударной нагрузки на суставы. Поэтому беговые лыжи иногда рекомендуют даже тем, кому противопоказан обычный бег.

Кроме того, как и другая активность, беговые лыжи полезны не только для тела, но и для психики. Физические упражнения на свежем воздухе способствуют выработке серотонина, гормона радости. Говоря проще, беговые лыжи делают нас счастливее», — сказал эксперт.

Склизков также подчеркнул, что при освоении техники классического хода лыжи должны быть на 20 см длиннее роста человека.

Ранее был раскрыт главный фактор успешной покупки лыж: «Вес человека важнее роста».

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