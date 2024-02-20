Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто из игроков «Баварии» выступает против Тухеля

Шестеро игроков «Баварии» выступили против тренера команды Тухеля

close
100%
ERIC GAILLARD/Reuters

Состав игроков мюнхенской «Баварии» разделился на тех, кто поддерживает главного тренера команды Томаса Тухеля, и тех, кто выступает против него. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболисты Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель высказываются против того, чтобы Тухель оставался на посту. В свою очередь, поддерживают специалиста Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.

Тухель возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. 18 февраля 2024 года «Бавария» проиграла в гостях «Бохуму» со счетом 2:3. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн. Это третье подряд поражение «Баварии». Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений. По данным СМИ Тухель близок к отставке.

Ранее стало известно, что звезда «Баварии» после скандала в клубе может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами