Стало известно, кто из игроков «Баварии» выступает против Тухеля

Состав игроков мюнхенской «Баварии» разделился на тех, кто поддерживает главного тренера команды Томаса Тухеля, и тех, кто выступает против него. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболисты Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель высказываются против того, чтобы Тухель оставался на посту. В свою очередь, поддерживают специалиста Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.

Тухель возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. 18 февраля 2024 года «Бавария» проиграла в гостях «Бохуму» со счетом 2:3. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн. Это третье подряд поражение «Баварии». Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений. По данным СМИ Тухель близок к отставке.

Ранее стало известно, что звезда «Баварии» после скандала в клубе может продолжить карьеру в «ПСЖ».