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«Локомотив» выиграл товарищеский матч со счетом 11:1

«Локомотив» победил «Гульф Юнайтед» со счетом 11:1 в товарищеском матче

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Виталий Невар/РИА Новости

Московский «Локомотив» в рамках предсезонного сбора провел товарищеский матч с командой «Гульф Юнайтед» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 11:1.

В составе красно-зеленых хет-трик оформил Владислав Сарвели. Также по одному мячу забили Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский. До окончания сборов москвичи также проведут товарищеский матч против «Ростова».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 18 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Команда выиграла восемь матчей, потерпела три поражения, а также еще семь игр свела к ничейному результату. «Железнодорожники» возобновят выступление в РПЛ после зимней паузы гостевым матчем с «Динамо», он состоится 3 марта.

Кроме того, 14 марта москвичи продолжат борьбу в Кубке России. В ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут калининградскую «Балтику». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2.

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