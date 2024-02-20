Звезда «Баварии» после скандала в клубе может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом в соцсетях сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

По информации источника, парижский клуб намерен усилиться немецким футболистом предстоящим летом. Сам Киммих намерен покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона. Такое решение он принял на фоне конфликтов в клубе.

Сообщалось, что Киммих не хочет оставаться в «Баварии» после того, как у него ухудшились отношения с некоторыми из партнеров по команде, а также с представителями тренерского штаба мюнхенцев. По мнению игрока, тренеры его больше не уважают. Кульминацией стал публичный конфликт Киммиха с помощником главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля Жолтом Левом после поражения от «Бохума» со счетом 2:3. Игрок едва не подрался с тренером. Проигрыш в матче с «Бохумом» стал для «Баварии» третьим подряд.

В текущем сезоне Киммих провел за «Баварию» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.

Ранее украинца из «Челси» назвали главным кандидатом «на выход».