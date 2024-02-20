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Набравший шесть очков Капризов не вошел в тройку звезд дня в НХЛ

НХЛ не включила Капризова в тройку звезд дня, несмотря на шесть очков

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обнародовала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата. В нее не попал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, несмотря на то что он набрал шесть очков в матче с «Ванкувером».

Третьей звездой стал форвард «Детройта» Патрик Кейн. В игре с «Сиэтлом» (4:3 ОТ) он сделал результативную передачу, и этот ассист оказался для него 800-м за карьеру. Кейн стал вторым действующим игроком НХЛ, добравшимся до этой отметки. Помимо него, такого достижения добился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби — на данный момент на его счету 967 точных передач.

Второй звездой дня признан нападающий «Виннипега» Шон Монахан. В противостоянии с «Калгари» (6:3) он забросил три шайбы и установил клубный рекорд, оформив самый быстрый в истории «Джетс» натуральный хет-трик.

Возглавил список лучших игроков дня форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк. Его команда в сверхрезультативном матче обыграла «Ванкувер» со счетом 10:7, а нападающий забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

Ровно с такой же статистикой, как и Эк, закончил игру Капризов. У обоих спортсменов показатель полезности в матче составил «+2». Однако россиянин стал второй звездой матча и, соответственно, не попал в тройку игроков дня.

Ранее Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ.

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