Осужденный на 10 лет во Франции фанат «Спартака» вернулся в Россию

Фанат московского «Спартака» Павел Косов, отбывавший тюремный срок во Франции, вернулся в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россиянин прибыл в страну рейсом, приземлившимся рано утром 20 февраля в аэропорту Шереметьево. По прилете Косова встретили несколько активных фанатов «Спартака».

Косова и его соотечественника Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года за участие в беспорядках в Марселе на Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского болельщика после матча между сборными России и Англии на групповом этапе турнира.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин — три года. Поскольку время, проведенное под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции. В феврале 2024 года стало известно, что Косов будет досрочно выпущен на свободу.

Ранее экс-тренер ЦСКА заявил, что Александр Кокорин заиграл бы в 14 из 16 команд РПЛ.