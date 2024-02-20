Федор Емельяненко признался, что потолстел

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что на данный момент весит 110 килограммов.

По его словам, максимальный вес за всю жизнь составил 112 килограммов.

«Вес растет потихонечку с годами, сейчас вешу 110 кг. В армию я уходил — 78 кг. Из армии вернулся — 93 килограмма. Боролся сначала до 95 килограммов по дзюдо, а по самбо — до 100. И вот у меня потихонечку рос вес. Сейчас уже 110. Матерею, как говорит моя жена», — заявил спортсмен.

5 февраля 2023 года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее сообщалось, что МОК запретил легенде бокса участвовать в Олимпиаде-2024.