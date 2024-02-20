Фигуристка Косторная рассказала, как начала встречаться с будущим мужем

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала предысторию взаимоотношений с мужем Георгием Куницей.

По ее словам, отношения между ней и спортсменом развивались стремительно.

«Это было как по учебнику — мой идеал: я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, чтобы за мной пальто носили, чтобы я приходила в магазин, делала «ах», и дальше муж с пакетами шел. И тут я думала: а ты точно реальный? Может, я чего-то придумываю? И он везде со мной был!» — заявила Косторная.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

13 августа Куница и Косторная провели свадебную церемонию. В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее Татьяна Тарасова призвала не удерживать российских спортсменов в стране.