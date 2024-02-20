Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Фигуристка Косторная рассказала, как начала встречаться с будущим мужем

Фигуристка Косторная заявила, что начала встречаться с мужем «как по учебнику»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала предысторию взаимоотношений с мужем Георгием Куницей.

По ее словам, отношения между ней и спортсменом развивались стремительно.

«Это было как по учебнику — мой идеал: я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, чтобы за мной пальто носили, чтобы я приходила в магазин, делала «ах», и дальше муж с пакетами шел. И тут я думала: а ты точно реальный? Может, я чего-то придумываю? И он везде со мной был!» — заявила Косторная.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

13 августа Куница и Косторная провели свадебную церемонию. В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее Татьяна Тарасова призвала не удерживать российских спортсменов в стране.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами