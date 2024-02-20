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Тарасова призвала не удерживать российских спортсменов в стране

Тарасова призвала не удерживать спортсменов в России, если они хотят уехать

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Metaratings заявила, что у России нет ресурсов, чтобы насильно удерживать тех спортсменов, которые желают выступать под флагом другой страны.

19 февраля стало известно, что Skate Canada, которая хочет добиться упрощения процедуры смены спортивного гражданства для фигуристов, уже внесла этот вопрос в предварительную повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), запланированного на 10–14 июня в Лас-Вегасе.

«Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство. Нет мотивации выступать? Один человек сказал, что ее нет. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Этери Тутберидзе упрекнули в потере интереса к тому, что происходит в России.

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