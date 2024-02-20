Стало известно, кто может временно возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер «Мольде» и «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может стать новым наставником мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плоттербек в своем Twitter.

По информации источника, норвежский специалист рассматривается боссами действующих чемпионов Германии в качестве временного тренера. Особый интерес к кандидатуре Сульшера проявляет Кристоф Фройнд, однако на данный момент руководство «Баварии» придерживается того, чтобы текущий тренер Томас Тухель доработал сезон до конца.

18 февраля «Бавария» проиграла в гостях «Бохуму» со счетом 2:3. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн. Это третье подряд поражение «Баварии». Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений.

Ранее полузащитника «Спартака» упрекнули в пешеходом стиле игре.