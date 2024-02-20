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Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» со счетом 10:7

Шесть очков Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Виннипег» со счетом 10:7

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Виннипег Джетс».

Встреча состоялась в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 19 024 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 10:7. В составе победителей хет-трики оформили российский нападающий Кирилл Капризов и 27-летний шведский форвард Джоэль Эрикссон. 26-летний Капризов, помимо трех шайб, отметился тремя голевыми передачами.

Еще по шайбе забросили 22-летний американец Мэттью Болди, 36-летний норвежец Матс Цуккарелло, 22-летний австриец Марко Росси и 30-летний швед Йонас Бродин.

У проигравшей команды трижды отличился 30-летний американец Джей Ти Миллер. Еще по голу на свой счет записали 34-летний американец Айан Кол, 25-летний швед Элиас Петтерссон, 28-летний россиянин Никита Задоров и 26-летний американец Брок Босер.

После этой победы «Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с активом 80 очков продолжает лидировать в таблице Запада.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сенсационно уступил худшей команде КХЛ.

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