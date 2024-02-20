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Международная федерация автоспорта не стала защищать обвиняемого в домогательствах Хорнера

FIA не стала реагировать на обвинения главы «Ред Булл» Хорнера

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Пресс-служба «Формулы-1»

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала реагировать на обвинения главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера в домогательствах, сообщает аккаунт Motorsport Week в Twitter.

По мнению организации, пока вина главы австрийского концерна не будет доказана, никаких санкций в его отношении не будет вынесено.

«В связи с независимым расследованием компании «Ред Булл» FIA подтверждает, что откажется от комментариев до завершения расследования. Мы по-прежнему привержены соблюдению высочайших стандартов честности, беспристрастности и инклюзивности в спорте», — говорится в заявлении.

16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булла» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжелым решением.

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