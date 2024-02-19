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Месси обратился к китайским болельщикам, заговорив о политике

Месси заявил, что не сыграл в Китае не по политическим причинам

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Agustin Marcarian/Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси записал видеообращение к китайским болельщикам, которые были недовольны его отсутствием в матче со сборной звезд Гонконга.

«Я слышал, как люди говорили, что я не хочу играть по политическим причинам и по многим другим причинам, которые совершенно не соответствуют действительности.

Если бы это было так, я бы даже не ездил в Японию или Китай так часто, как сейчас. Я сделал все, что мог. Но я действительно не мог играть. Я чувствовал дискомфорт, и был риск, что станет еще хуже», — сказал Месси.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Главная звезда американской команды Лионель Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования. Также после игры был освистан владелец «Интер Майами» Дэвид Бэкхэм.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что матч сборной Аргентины отменен из-за скандала с Месси.

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