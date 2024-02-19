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Стало известно, как в «Реал Сосьедаде» относятся к Захаряну, не забившему ни одного гола

В «Реал Сосьедаде» заявили, что довольны Захаряном

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате ответил, как в клубе оценивают игру российского полузащитника Арсена Захаряна. Его слова передает Sport24.

«Как в клубе оценивают успехи Захаряна? Арсен улучшается с каждым днем, и клуб им доволен. Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — сказал Мундуате.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа. Всего Захарян сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее комментатор Елагин призвал оставить в покое хавбека «Реал Сосьедада» Захаряна.

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