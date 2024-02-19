Россиянка победила украинскую теннисистку на турнире в Дубае, выиграв два сета с нулем

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в рамках первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) уверенно обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Матч завершился победой россиянки со счетом 6:0, 1:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час и 38 минут. Кудерметова оформила семь эйсов и сделала одну двойную ошибку. Украинская теннисистка два раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок.

Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстя.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова, набрав 2250 очков, занимает 19-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очков).

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