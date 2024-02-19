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Олимпийский чемпион о переходе в сборную США: не может быть и речи

Сноубордист Уайлд заявил, что об уходе в сборную США не может быть и речи

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал в интервью РИА Новости, что никогда бы не согласился выступать за команду США, даже если бы ему поступило такое предложение.

«Никаких предложений мне никогда не поступало. Не может быть и разговоров о том, чтобы я мог поехать в Америку и выступать за них, я бы на это не согласился», — сказал спортсмен.

Уайлд родился в штате Вашингтон. Он выступал 11 сезонов за сборную США, но решил сменить гражданство на российское после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. 21 декабря 2012 года он дебютировал на этапах Кубка мира за сборную России.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. В 2022 году Уайлд добавил в копилку олимпийскую бронзу. Сразу после Игр он объявил о завершении карьеры.

10 февраля Уайлд заявил, что у него украли почти все связанное с ОИ-2014 в Сочи.

Ранее Уайлд рассказал о счастливых грязных носках на Играх-2014.

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