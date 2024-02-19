Россиянин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 19 февраля по московскому времени «Рейнджерс» на выезде встречались с «Нью‑Йорк Айлендерс». Панарин забил в овертайме матча шайбу и принес своей команде победу со счетом 6:5. Этот гол стал для форварда 32-м в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Также в матче он отдал две результативные передачи. Всего в сезоне-2023/24 Панарин вышел на лед в 55 матчах за «Рейнджерс», в которых набрал 74 очка.

Второй звездой дня признан шведский нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Адриан Кемпе. Он оформил дубль в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

Третьей звездой выбран канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, записавший в актив гол и передачу в игре с «Аризона Койотис» (4:3).

Ранее Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ.