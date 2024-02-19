Российская теннисистка вернулась в топ-25 WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-25 лучших теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг организации опубликован на официальном сайте.

Павлюченкова поднялась сразу на восемь позиций и оказалась на 25-м месте. 16 февраля в полуфинале турнира WTA-1000 в Катаре она в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, занимающей четвертое место в рейтинге WTA. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Большую часть 2022 года россиянка пропустила из-за тяжелой травмы колена. К началу 2023 года Павлюченкова выпала из топ-800 мирового рейтинга.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 13-е место.

Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков).

Ранее Павлюченкова назвала себя пахарем.