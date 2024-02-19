Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил личный рекорд по количеству голов в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 19 февраля Панарин забил в овертайме матча с «Нью-Йорк Айлендерс» шайбу и принес своей команде победу со счетом 6:5. Этот гол стал для форварда 32-м в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Тем самым повторив личный рекорд по голам в регулярном чемпионате, установленный в сезоне-2019/20.

Всего в сезоне-2023/24 Панарин вышел на лед в 55 матчах за «Рейнджерс», в которых набрал 74 очка — 32 заброшенные шайбы и 42 результативные передачи.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Благодаря победе над «Айлендерс» «Рейнджерс» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до семи матчей. Команда занимает второе место в таблице Восточной конференции с 75 очками.

Ранее у Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй ребенок.