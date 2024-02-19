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Приговор Промеса в Нидерландах призвали просто игнорировать

Экс-игрок Билялетдинов: пусть Промес спокойно живет и работает у нас, в России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков, не нужно возвращать на родину, а просто дать спокойно работать в России дальше. Его слова приводит «Российская газета».

«Конечно, это надо игнорировать. Пусть Промес спокойно живет и работает у нас, в России», — заявил Билялетдинов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля нидерландского футболиста объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 футболист в составе команды стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне футболист забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее Промесу предложили сделать российское гражданство.

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