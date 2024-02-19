Бывшего возлюбленного Трусовой назвали открытием Спартакиады

Российская фигуристка, в своей карьере завоевавшая серебро чемпионата мира, Алена Леонова поделилась размышлениями о выступлении Марка Кондратюка, который стал вторым на Спартакиаде сильнейших. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Открытием этих соревнований стал для меня, конечно, Марк Кондратюк. Мне кажется, что многие его, возможно, уже не считали за конкурента, отпустили ситуацию. Но мне все равно казалось, что он сможет еще взять себя в руки, как это и получилось. Бывает определенный спад после удачного сезона, что, наверное, у Марка и произошло», — заявила Леонова.

17 февраля Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени, набрав в сумме за две программы 297,72 балла. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире (2022). В том же году он стал чемпионом России и чемпионом Европы. В сезоне-2023/24 Кондратюк стал вторым в финале Гран-при России, уступив все тому же Семененко.

Фигурист — бывший молодой человек Александры Трусовой, завоевавшей серебро на Олимпийских играх — 2022.

С весны марте 2022 года российские фигуристы пропускают международные турниры из-за отстранения.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о безобразном катании Кондратюка.