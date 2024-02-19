Футболист ЦСКА отказался переходить в клуб из США

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался от перехода в клуб «Сент-Луис Сити», выступающий в американской MLS. Об этом сообщает издание Stadion.uz.

По информации издания, 20-летний полузащитник имел предложение от американского клуба, но решил не менять команду. Утверждается, что в настоящее время он готов рассматривать лишь предложения из Европы.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в €4 млн.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

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