«Бавария» проиграла третий матч подряд

Мюнхенская «Бавария» уступила «Бохуму» в матче 22-го тура чемпионата Германии, продлив серию поражений во всех турнирах до трех матчей.

В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн.

С 77-й минуты мюнхенский клуб играл вдесятером из-за удаления защитника Деотшанкюля Юпамекано.

До матча с «Бохумом» «Бавария» уступила «Байеру» (0:3) и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встречу два раза примерно на десять минут прерывали протесты болельщиков, которые забрасывали поле посторонними предметами, в том числе теннисными мячами, из-за решения Бундеслиги привлечь частных инвесторов. Команды уводили в раздевалки.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений.

В следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет с клубом «РБ Лейпциг», а «Бохум» в гостях сразится с Боруссией (Менхенгладбах). Обе встречи пройдут 24 февраля.

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