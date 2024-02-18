Миранчука назвали одним из самых прогрессирующих игроков «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил о прогрессе в атаке своей команды, выделив также российского полузащитника Алексея Миранчука. Его слова приводит Football Italia.

«Я всегда знал, что у меня в распоряжении сильные защита и полузащита, игроки которых работали друг с другом годами. Наибольший прогресс произошел в атаке. Речь о Де Кетеларе, Миранчуке, Скамакке. Способности Лукмана хорошо известны. Еще есть Туре, у которого в прошлом были проблемы», – сказал Гасперини.

17 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Италии «Аталанта» с результатом 3:0 одержала победу над «Сассуоло». Миранчук вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменен на 74-й минуте игры.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 21 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. Российский футболист был признан лучшим игроком команды по итогам января.

«Аталанта» набрала 45 очков после 24 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

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