ЦСКА лишился одного из лидеров

Российский полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил «Чемпионату.com» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что стороны уже достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона. Игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана в Объединенных Арабских Эмиратах 20 февраля.

Кучаев в сезоне-2023/24 провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в систему армейского клуба в 2015 году, а за основную команду дебютировал в 2017 году.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Пари НН» идет на девятом месте, набрав 24 балла.

Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ. Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Нижегородский клуб в туре после рестарта чемпионата страны 3 марта на домашнем стадионе примет воронежский «Факел».

Ранее футболиста ЦСКА назвали дешевым пижоном.