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Российские хоккеисты набрали пять очков в матче НХЛ на четверых

Голы Марченко и Воронкова принесли «Коламбусу» победу над «Сан-Хосе» в НХЛ

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Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:3.

В матче отличились сразу четыре российских игрока из «Блю Джекетс». Нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков записали на свой счет по заброшенной шайбе. Форвард Егор Чинахов набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента для своих партнеров. Победный гол за 13 секунд до конца матча при равном счете оформил нападающий «Блю Джекетс» Бун Дженнер, которому ассистировал защитник Иван Проворов.

В составе «Коламбуса» также отличился Зак Веренски. За «Сан-Хосе» шайбы забросили Энтони Дюклер, который оформил дубль, и Фабиан Зеттерлунд.

«Блю Джекетс» прервали серию из двух поражений. Команда набрала 44 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сан-Хосе» — 35 очков и 15-я строчка таблицы Западной конференции. «Шаркс» проиграли третий матч из последних четырех.

Ранее Александр Овечкин остановился в шаге от повторения своего рекорда 18-летней давности.

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