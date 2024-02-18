Российский боец досрочно проиграл на турнире UFC 298

18 февраля в Анахайме (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Российский боец Роман Копылов, выступающий в среднем весе, в своем поединке сразился с американцем Энтони Эрнандесом.

Поединок продлился два раунда и завершился победой представителя США самбмишином. Стоит отметить, что Копылов вышел на коротком уведомлении вместо Икрама Алискерова. В активе 30-летнего Эрнандеса теперь 17 побед и два поражения.

Главным боем вечера на турнире в Анахайме станет встреча австралийца Алекса Волкановски и испано-грузинского бойца Илии Топурия.

31-летний Копылов выиграл четыре прошлых боя в UFC, три из них — в 2023 году. Он выступает в лиге с 2019-го и начал с двух поражений.

17 сентября Копылов во втором раунде нокаутировал Джоша Фремда на турнире UFC. Всего на счету россиянина 15 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел три поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

Ранее боец UFC заявил, что в Москве его обокрал таксист.