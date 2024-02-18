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Промесу предложили сделать российское гражданство

Экс-игрок «Спартака» Деменко: Промесу нужно делать российское гражданство

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко считает, что ситуация с судом легче переносится Промесом вдали от Нидерландов. Об этом он заявил Vprognoze.

«На него эта ситуация сильно повлияла, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет.

У него два варианта: либо ты возвращаешься в Россию и ждешь пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход. Ему однозначно нужно делать российское гражданство», — сказал Деменко.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее агент Селюк призвал запретить Промесу играть за «Спартак».

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