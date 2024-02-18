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Тарасова назвала имя лидера мужского фигурного катания в России

Тарасова считает Семененко лидером мужского одиночного катания в России

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Евгения Семененко в произвольной программе на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Ее слова передает РИА Новости.

«Женя сегодня был прекрасен. Я поздравляю его и его педагогов с тем, что он целый год занимал первые места. Это большое дело. Он настоящий лидер нашего мужского одиночного катания», — сказала Тарасова.

17 февраля Семенеко стал победителем турнира мужчин-одиночников. Он на 6,68 балла опередил занявшего второе место Марка Кондратюка. Третье место с отставанием от победителя 20,92 балла занял Владислав Дикиджи.

Семененко является двукратным чемпионом России (2023 и 2024 года). Также он стал победителем мирового командного чемпионата в 2021 году.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Тарасова заявила, что без Валиевой и Муравьевой уровень Спартакиады не упал.

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