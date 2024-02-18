«Пацаненок еще, после первого матча слезы были»: Юран об ушедшем из «Пари НН» игроке

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран пожелал ушедшему из команды Эдгару Севикяну достигнуть максимума. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я видел, что в нем что‑то есть. Хотел этого дождаться. Я пошел на риск, потому что были постарше футболисты. Первая игра с «Родиной» на искусственном поле, тайм отыграл и говорит: «Все, я больше не могу, ноги болят». Ребята закипели тогда, сказали ему собраться. Но он пацаненок еще в этом плане, были слезы немного.

Здесь самое главное, чтобы Эдгар психологически не сломался. Хороший парень, я желаю, чтобы он достиг максимума», — сказал Юран.

Севикян перебрался в «Пари НН» в июле 2022 года. В начале 2024 года вингер подписал контракт с венгерским «Ференцварошем». Ранее он отказался от вызова в сборную России и выбрал Армению.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

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