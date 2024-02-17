Игрок «Динамо» назвал главный пример для подражания в жизни

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук в интервью Legalbet заявил, что считает Андрея Стася главным примером для подражания в жизни.

По его словам, самым выдающимся качеством одноклубника он считает трудоспособность.

«Наверное, главным примером для подражания считаю Андрея Стася. Как он играет, как борется на площадке, как блокирует броски. Он лидер на льду и в раздевалке», — заявил Пинчук.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Пинчук провел 39 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач. Стась сыграл за минчан 58 игр, записал на свой счет десять голов и семь голевых пасов.

Минское «Динамо» по итогам 65 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. В ближайшем матче «зубры» на своей площадке сыграют против нижнекамского «Нефтехимика». Игра пройдет 20 февраля и начнется в 19:10 мск.

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