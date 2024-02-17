Россиянин выиграл Евро-2024 по борьбе

Российский борец Ахмед Усманов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в эти дни в Румынии.

На турнире в Бухаресте Усманов оказался сильнейшим в весовой категории до 79 килограммов. В финальной схватке 27-летний спортсмен оказался сильнее представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 9:6.

Помимо золота ЧЕ-2024, в активе Усманова победа на мировом первенстве 2023 года, а также победа на Кубке мира 2020 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее американский боец поставил Федора Емельяненко выше Хабиба Нурмагомедова.