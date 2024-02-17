Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно местонахождение осужденного Промеса

«РБ Спорт»: Промес вернулся в расположение «Спартака» на сборах в ОАЭ

close
100%
spartak.com

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение клуба на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, получивший два выходных после победы красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ, Промес возвратился в расположение команды и проводит тренировку вместе с одноклубниками.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Стоит отметить, что у Промеса нет российского паспорта.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что заключенный под стражу экс-игрок «Барселоны» Данил Алвес планировал сбежать.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами