Американский теннисист заявил, что в России его ограбил полицейский

Американский теннисист Энди Роддик в своих социальных сетях признался, что во время турнира в России в 2006 году его ограбил полицейский.

«В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубке Дэвиса. Просто подошел и спросил: сколько у тебя наличных? Я сказал, что есть 300 долларов… Он просто ответил: отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. Вообще никаких эмоций. Деловой. Давайте не будем доходить до такого уровня нормализации безумного дерьма. Так быть не должно. Никогда больше не вернусь», — написал Роддик.

Роддик в 2003 году стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Американец является победителем 36 турниров ATP (из них 32 в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса (2007) в составе сборной США.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9855 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 9255 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5050 очков).

Ранее Медведев выбрал между Олимпиадой и турнирами «Большого шлема».