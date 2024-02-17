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Американский теннисист заявил, что в России его ограбил полицейский

Теннисист Роддик: в России меня ограбил полицейский на 300 долларов

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Richard Ulreich/Global Look Press

Американский теннисист Энди Роддик в своих социальных сетях признался, что во время турнира в России в 2006 году его ограбил полицейский.

«В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубке Дэвиса. Просто подошел и спросил: сколько у тебя наличных? Я сказал, что есть 300 долларов… Он просто ответил: отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. Вообще никаких эмоций. Деловой. Давайте не будем доходить до такого уровня нормализации безумного дерьма. Так быть не должно. Никогда больше не вернусь», — написал Роддик.

Роддик в 2003 году стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Американец является победителем 36 турниров ATP (из них 32 в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса (2007) в составе сборной США.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9855 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 9255 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5050 очков).

Ранее Медведев выбрал между Олимпиадой и турнирами «Большого шлема».

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