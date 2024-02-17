В Норвегии ответили на слова Вяльбе о зависти к россиянам

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт назвал плохой шуткой слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что иностранные лыжники завидуют российским коллегам на фоне проведение зимней Спартакиады. Слова журналиста передает Sport24.

«Иностранцы смотрят и завидуют российским соревнованиям? Это похоже на плохую шутку госпожи Вяльбе. Уверен, она не верит ни единому своему слову. Наоборот, ей как можно скорее хотелось бы вернуть себя и своих спортсменов на международные старты. К сожалению, сейчас это сделалось невозможным, а ее слова похожи лишь на печальное отчаяние.

Мы, иноcтранцы, не cмогли бы cмотреть роccийcкие cоревнования, даже еcли бы cильно этого хотели. К cожалению, гоcпожа Вяльбе, никто не хочет их транcлировать», — заявил норвежец.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату.