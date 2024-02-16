Легенда сборной России призвал «Челси» вернуть Абрамовича

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин интервью odds.ru заявил, что лондонскому «Челси» стоит задуматься над возвращением Романа Абрамовича.

По его словам, российский бизнесмен сможет вернуть клубу утраченные позиции и поможет выиграть какой-нибудь трофей.

«Надо вернуть Абрамовича, тогда «Челси» выиграет один из трофеев. Но возвращение в нынешний реалиях невозможно, к сожалению», — заявил Булыкин.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года бизнесмен продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона — в сезоне-2022/23 лондонский клуб финишировал в АПЛ на 12-м месте.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал недостаточной посещаемость РПЛ.