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Канадец о расширении КХЛ: ребята из Северной Америки скажут, что это много

Форвард «Динамо» О'Делл сомневается в необходимости расширения КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о своем отношении к возможному расширению календаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 82 матчей. Его слова передает Legalbet.

«Физически будет сложновато (смеется). Болельщикам такая идея точно понравится. Много матчей, можно постоянно смотреть хоккей. Для хоккеистов, конечно, это много. Ребята из Северной Америки вам тоже самое скажут. Но если появится такой календарь, будем играть. Хоккей — наша работа, а 82 игры — больше веселья для всех», — заявил форвард.

В начале февраля глава КХЛ Алексей Морозов заявил о намерении увеличить продолжительность чемпионата с сезона-2024/25.

В текущем сезоне Эрик О'Делл провел за «Динамо» 59 матчей, в которых забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач. Бело-голубые после 63-х игр набрали 88 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ. До конца регулярного чемпионата бело-голубым предстоит провести еще пять матчей.

Ранее россиянин стал лучшим игроком матча НХЛ.

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