Большунов рассказал, что ему пишут норвежские лыжники

Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что каждый день получает сообщения от спортсменов из Норвегии.

«Мне с каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали, что ждут меня в Тронхейме. И вчера были сообщения. Кажется, что их с каждым днем все больше и больше», — сказал Большунов.

12 февраля Большунов выиграл гонку на 10 км свободным стилем у мужчин, которая входит в программу Спартакиады сильнейших — 2024. 13 числа Большунов впервые в текущем сезоне не смог выиграть гонку. Сборная Архангельской области, в составе которой занимается спортсмен, стала седьмой в мужской эстафете на Спартакиаде.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

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