Ветеран «Спартака» назвал главный фактор в деле Промеса

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился размышлениями на тему, насколько повлияет на игрока красно-белых Квинси Промеса факт того, что суд в Амстердаме приговорил его к реальному сроку из-за контрабанды наркотиков. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В прошлом году он вообще не проходил сборы с основой. Но это ему не помешало быть лучшим на протяжении сезона. Самое главное, чтобы его не экстрадировали. А то, что он будет в порядке, я не сомневаюсь», — заявил Кечинов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. Защита игрока намерена обжаловать это решение. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее прокуратура наложила арест на недвижимость лидера «Спартака» Промеса.