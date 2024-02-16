В Госдуме назвали безобразным недопуск в Румынию олимпийского чемпиона из России

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Румынию за недопуск в страну российского борца, чемпиона Европы и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я считаю, что это просто безобразный поступок со стороны властей Румынии. Международная федерация приняла решение о допуске наших спортсменов, а Румыния является страной — организатором чемпионата, поэтому она обязана обеспечить визовую поддержку всем спортсменам», — заявил Свищев.

Из-за этого решения спортсмен пропустит континентальный турнир, стартующий в Бухаресте 16 февраля.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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