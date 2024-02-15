Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Для осужденного Промеса Россию признали вторым домом

Экс-игрок «МЮ» Канчельскис назвал Россию вторым домом осужденного Промеса

close
100%
РИА Новости

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Metaratings заявил, что Россия не должна применять никаких санкций в отношении осужденного нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

По его мнению, решение амстердамского суда в отношении форварда красно-белых не должно его касаться, пока он пребывает в России.

«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что остается в Амстердаме, — это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал. Пусть обо всем этом думает «Спартак». Остается взять паспорт РФ? Получается, Россия — его второй дом», — заявил Канчельскис.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Ранее стало известно, как Василий Уткин будет называть Квинси Промеса после приговора.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами