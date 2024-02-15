Для осужденного Промеса Россию признали вторым домом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Metaratings заявил, что Россия не должна применять никаких санкций в отношении осужденного нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

По его мнению, решение амстердамского суда в отношении форварда красно-белых не должно его касаться, пока он пребывает в России.

«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что остается в Амстердаме, — это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал. Пусть обо всем этом думает «Спартак». Остается взять паспорт РФ? Получается, Россия — его второй дом», — заявил Канчельскис.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Ранее стало известно, как Василий Уткин будет называть Квинси Промеса после приговора.