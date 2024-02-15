Хоккеист Бучневич сравнил метро Москвы и Нью-Йорка

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью Sports.ru заявил, что считает московский и петербургский метрополитены более привлекательными в сравнении с нью-йоркским.

С 2016 по 2021 год Бучневич защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-йоркское место — даже близко не московское и не питерское. В России все гораздо чище и цивильнее, в метро Нью-Йорка грязно, опасно, крысы, много людей спит. Я старался туда не спускаться, но однажды собрались с Наместниковым на полуфинал US Open и из-за пробок воспользовались метро. Мы попали в давку, еще и кондиционеров не было. В общем, пока доехали, уже ни на какой теннис идти не хотелось», — заявил Бучневич.

В прошлом сезоне НХЛ Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14. 3 октября 2023 года The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

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