Украинка не пожала руку россиянке на ЧЕ по борьбе

Россиянка Милана Дадашева и украинка Оксана Ливач отказались пожимать друг другу руки после проведения схватки в рамках чемпионата Европы по борьбе, который проходит в эти дни в Бухаресте.

Бой за бронзовую медаль континентального первенства завершился со счетом 17:15 в пользу 28-летней Дадашевой. Поединок проходил в весовой категории до 50 килограммов.

Для Дадашевой эта бронзовая медаль стала третьей в профессиональной карьере. До этого Милана становилась третьей на чемпионатах Европы 2018 и 2020 годов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что Румыния заблокировала въезд двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе.