Теннисистка Павлюченкова назвала себя пахарем

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Даниэль Коллинс со счетом 7:5, 6:4 в рамках четвертьфинала турнира в Дохе.

По ее словам, стремительный подъем в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) объясним большой работой.

«Я много работала. В 2022-м пришлось пропустить много времени, поэтому сейчас я пашу и борюсь за каждый мяч. Хочу выигрывать каждый матч, стремлюсь показывать хороший теннис. Я просто упорно работала. В команде произошли некоторые изменения, и это было непросто. Я много задавала самой себе много вопросов. Думаю, сейчас у меня сложилась хорошая команда, и я много работаю над психологической стороной. Сейчас это приносит результат. Я рада полуфиналу здесь, но нельзя задирать голову, завтра нужно поработать снова.», — заявила Павлюченкова.

Большую часть 2022 года россиянка пропустила из-за тяжелой травмы колена. К началу 2023 года Павлюченкова выпала из топ-800 мирового рейтинга. В данный момент Павлюченкова располагается на 32-й строчке сильнейших теннисисток мира.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе.