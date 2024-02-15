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Теннисистка Павлюченкова назвала себя пахарем

Теннисистка Павлюченкова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Даниэль Коллинс со счетом 7:5, 6:4 в рамках четвертьфинала турнира в Дохе.

По ее словам, стремительный подъем в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) объясним большой работой.

«Я много работала. В 2022-м пришлось пропустить много времени, поэтому сейчас я пашу и борюсь за каждый мяч. Хочу выигрывать каждый матч, стремлюсь показывать хороший теннис. Я просто упорно работала. В команде произошли некоторые изменения, и это было непросто. Я много задавала самой себе много вопросов. Думаю, сейчас у меня сложилась хорошая команда, и я много работаю над психологической стороной. Сейчас это приносит результат. Я рада полуфиналу здесь, но нельзя задирать голову, завтра нужно поработать снова.», — заявила Павлюченкова.

Большую часть 2022 года россиянка пропустила из-за тяжелой травмы колена. К началу 2023 года Павлюченкова выпала из топ-800 мирового рейтинга. В данный момент Павлюченкова располагается на 32-й строчке сильнейших теннисисток мира.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе.

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