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Румыния заблокировала въезд двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе

Румыния заблокировала въезд двукратному чемпиону ОИ по борьбе Садулаеву

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Global Look Press

Румынские пограничники не дали въехать на территорию страны двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву для участия в чемпионате Европы по вольной борьбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости ННТ».

Из-за этого решения спортсмен пропустит континентальный турнир, стартующий в Бухаресте 16 февраля.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее стало известно, сколько заработает Даня Милохин за бой по правилам ММА.

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